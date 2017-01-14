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В мире

Не доехавший до Косово сербский поезд возвращается в Белград

23:1114.01.2017
(обновлено: 23:14 14.01.2017)
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Железная дорога. Архивное фото
© Flickr/ Luke Jones

БЕЛГРАД, 14 янв – РИА Новости. Сербский пассажирский поезд, который был запущен по новому маршруту из Белграда в Косово и не доехавший до конечного пункта назначения из-за угрозы безопасности, возвращается назад в сербскую столицу, сообщили РИА Новости находящиеся в поезде журналисты.

Премьер-министр Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© AP Photo/ Darko Vojinovic
Сербия ознакомит Россию с проблемами со своим поездом в Косово
Состав, пущенный в субботу из Белграда в Косовска-Митровицу впервые с 1999 года, с группой журналистов и официальных лиц более двух часов простоял в сербском городе Рашка и не продолжил движение через административную границу дальше в Косово из-за угрозы безопасности и противодействия косовских албанцев.

По утверждению президента самопровозглашенного Косово Хашима Тачи, "въезд в Косово поезда, который имеет националистические наклейки, противоречащие конституции и законам Косово, неприемлем".

Тачи заявил об уважении свободы передвижения, но в поезде, по его словам, находятся высокопоставленные сербские официальные лица, у которых нет разрешения на въезд в Косово.

"Поэтому то, что незаконно и нарушает государственный суверенитет Косово, нужно предотвратить. Этот поезд является провокацией, и косовские власти должны принять необходимые законные меры, чтобы воспрепятствовать его движению", — написал Тачи на своей странице в соцсети Facebook.

Премьер-министр Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© AFP 2017/ Andrej Isakovic
Премьер Сербии рассказал о провокациях косовских албанцев
Раздражение косовских албанцев в первую очередь вызвано оформлением поезда, а также отсутствием необходимых документов для проезда.

Внутри вагоны украшены изображениями фресок из четырех сербских святынь в Косово, находящихся под защитой ЮНЕСКО (патриарший монастырь Печ, монастырь Високи Дечани, монастырь Грачаница и церковь Богородицы Левишки).

Снаружи состав оформлен в цвета сербского флага, на нем написаны названия сербских церквей, монастырей и средневековых городов в Косово. Также присутствует надпись "Косово — это Сербия" на 21 языке, включая албанский.

Что касается сербских официальных лиц, то самый высокопоставленный чиновник, глава сербской правительственной канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич, сошел с поезда еще в субботу утром на остановке на территории Белграда. Однако в поезде остаются сотрудники этого учреждения.

В целом железнодорожное сообщение между центральной Сербией и сербскими населенными пунктами в Косово было восстановлено несколько лет назад, однако пассажирский поезд, отправившийся в субботу именно из Белграда, стал первым таким за последние почти 18 лет.

Ранее премьер-министр Сербии Александр Вучич заявил, что косовские албанцы попытались сначала заминировать пути, по которым должен был пройти поезд Белград — Косовска-Митровица, а после неудачной попытки направили полицию, чтобы арестовать машиниста и пассажиров и "спровоцировать конфликт". В такой обстановке, по его словам, состав не мог продолжить движение по маршруту.

Албанские власти Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость в 2008 году. Сербия фактически утратила контроль над территорией края в 1999 году.

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В мире
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11 пользователей оставили 13 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Ergakov Vladimir в ответ пользователю Игор Петр(показатьскрыть)
    Игор Петр, это предложение вы адресуйте на сайт г-на Порошенко. В части сбора петиций. Среди прочих бредовых идей "незалежной".
    Оно будет следующим после предложения в рамках декоммунизации провести переименование "Икры красной" в "Икру оранжевую".
    01:59
    15.01.2017
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  • Елена Панкратова в ответ пользователю Игор Петр(показатьскрыть)
    Игор Петр, а не подскажете, кто прекратил ж/д сообщение Украины с Крымом? Чьи власти принимали это решение? И воздушное сообщение тоже, кстати. Что, с памятью что-то стало? Так я напомню, что это укровласти запретили движение поездов к Крым, а самолетов по всей России. И нам, в принципе, фиолетово, что вы там пишите и где. После ваших нацистских свастик, приветствий, портретов Бандеры, Шухевича, убийствами и истязаниями людей на Донбассе, сжигания людей живьем в Одессе, нас уже ничем не удивишь.
    05:47
    15.01.2017
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