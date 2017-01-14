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В мире

Афины и Никосия разработали новую стратегию переговоров

22:5614.01.2017
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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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АФИНЫ, 14 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас провел телефонный разговор с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом, сообщила пресс-служба греческого премьера.

"Они оценили результаты Женевской конференции по Кипру и разработали стратегию, которой следует придерживаться в следующем периоде в ходе соответствующих переговоров", — говорится в сообщении.

Кипр. Архивное фото
© РИА Новости. Борис Бабанов
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Лидер турок-киприотов рассказал, чего ожидает от переговоров по Кипру

"В этом контексте они договорились о необходимости использовать динамику переговоров для достижения справедливого и жизнеспособного решения кипрской проблемы на основе резолюций ООН и статуса Кипра в качестве государства-члена ЕС", — сообщила пресс-служба.

Как говорится в сообщении, Греция и Кипр идут на переговоры по вопросам безопасности и гарантий "с решимостью" и с существенными и всеобъемлющими предложениями на основе провозглашенных принципов, далеких от анахронизмов, "за объединенный Кипр без оккупационных армий, без гарантий и на благо всего народа Кипра".

Ранее Афины заявляли, что сохранение системы гарантий независимости, определенных в договоре о предоставлении Кипру независимости, является анахронизмом. По соглашению 1960 года о предоставлении независимости Кипру, гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Республики Кипр являются Великобритания, Греция и Турция.

Остров разделен по национальному признаку с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции.

Президент Кипра Никос Анастасиадис. Архивное фото
© AP Photo/ Petros Karadjias, File
Президент Кипра сообщил о прогрессе в переговорах по воссоединению

В Женеве 12 января завершились межобщинные переговоры и международная конференция под эгидой ООН с участием стран-гарантов и ЕС. Согласно официальному заявлению ООН, участники межкипрских переговоров договорились о том, что дискуссии продолжатся.

В частности, 18 января состоится заседание рабочей группы на уровне заместителей (переговорщиков), она определит конкретные вопросы и инструменты, которые будет необходимо обсудить. После оценки работы группы конференция по Кипру продолжится на политическом уровне. Параллельно будут продолжены переговоры между общинами.

В Афинах считают, что Женевская конференция является важным шагом в национальных усилий, чтобы найти справедливое и жизнеспособное решение кипрской проблемы на основе резолюций ООН, а также статус Кипра как государства-члена ЕС, заявил журналистам источник в правительстве Греции, комментируя итоги дискуссий.

"Греческое правительство намерено защищать и использовать значительный импульс, который был создан для справедливого и жизнеспособного решения. На межобщинных переговорах достигнут значительный прогресс, несмотря на существенные различия. Положительной стороной конференции стал обмен картами впервые с 1974 года", — сказал источник.

Греки-киприоты и турки-киприоты обменялись картами, на которых стороны представили свое видение территориального разделения будущего Кипра и определили территории, которые будут находиться под управлением каждой общины после объединения острова.

"Значительным прогрессом является то, что переговоры по Кипру вступают в новую фазу, и теперь ставятся вопросы гарантий и безопасности. Чрезвычайно важным шагом является то, что в этом контексте начинаются с 18 января переговоры на дипломатическо-техническом уровне по вопросам безопасности и гарантий", — заявил источник.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
© AFP 2017/ Frederick Florin
Жан-Клод Юнкер надеется на решение кипрской проблемы в ближайшие дни

Он раскритиковал заявления турецкой стороны, назвав их агрессивными. Как отметил источник, их не должно быть в усилиях по поиску решения.

"Мы по-прежнему твердо стремимся найти общую платформу на переговорах, чтобы продолжить работу Женевской конференции с участием премьер-министра", — сказал источник.

Ранее официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос заявил, что премьер Алексис Ципрас примет участие в конференции, если будут перспективы решения кипрской проблемы.

Оппозиция на Кипре и многие политические обозреватели критикуют происходящее на конференции и переговорах. По их мнению, вместо того, чтобы обсуждать полное выполнение резолюций СБ ООН по Кипру, обсуждаются все новые требования турок-киприотов, а Анастасиадис идет на постоянные уступки.

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