Сербия ознакомит Россию с проблемами со своим поездом в Косово

БЕЛГРАД, 14 янв — РИА Новости. Албанские власти Косово препятствуют движению сербского пассажирского поезда, направляющегося из Белграда в Косовска-Митровицу, о чем срочно будут проинформированы руководство России и других ведущих стран мира, заявил на экстренной пресс-конференции премьер-министр Сербии Александр Вучич.

Речь о составе, который в субботу впервые с 1999 направился из Белграда в край Косово, контролируемый косовскими албанцами. В целом железнодорожное сообщение между центральной Сербией и сербскими населенными пунктами в Косово было восстановлено несколько лет назад, однако пассажирский поезд, отправившийся в субботу именно из Белграда, стал первым таким за последние почти 18 лет.

Поезд, в котором находятся в основном журналисты, освещающие запуск маршрута, и официальные лица, в данный момент более двух часов стоит в городке Рашка на сербской территории близ административной границы с Косово из-за угрозы безопасности с косово-албанской стороны.

По словам Вучича, он запросил "срочные переговоры" со всеми мировыми лидерами. "Уже провел разговор с Федерикой Могерини, уведомил ее о ситуации в Косово и Метохии. Также сказал ей, насколько я разочарован реакцией Евросоюза по этому вопросу", — заявил Вучич.

Премьер не уточнил, чем именно он разочарован, однако, можно предположить, что Вучич имел ввиду позицию невмешательства, которую занял Евросоюз.

В частности, об этом говорила представитель Еврокомиссии по связям со СМИ Майя Коциянчич. "О любой проблеме между Косово и Сербией обе стороны должны договариваться в духе нормализации отношений", — заявила она косовским СМИ на албанском языке в связи с ситуацией с поездом.

"Сегодня вечером позвоним руководству Российской Федерации, завтра в течение дня проинформируем руководство Китайской Народной Республики, сегодня или завтра постараюсь вступить в контакт с вице-президентом США Джозефом Байденом", — заявил Вучич.

По его словам, представителя США он планирует "ознакомить с военными играми, которые готовила Приштина". "Я не уверен, что у нее на это не было чьего-то благословения", — отметил Вучич.

Поезд, идущий по маршруту Белград — Косовска-Митровица, представляет собой дизельный состав из двух вагонов, произведенный российским "Метровагонмашем" и недавно приобретенный Сербией. Снаружи состав оформлен в цвета сербского флага, на нем написаны названия сербских церквей, монастырей и средневековых городов в Косово. Также присутствует надпись "Косово — это Сербия" на 21 языке, включая албанский.

Албанские власти Косово провозгласили независимость в 2008 году. Фактически Сербия потеряла контроль над своей южной автономией в 1999 году, тем не менее в Косово по-прежнему проживают десятки тысяч сербов.