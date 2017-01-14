На реке Ганг в Индии перевернулась лодка

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Число погибших в результате инцидента с перевернувшейся лодкой на реке Ганг в индийском штата Бихар возросло до 19 человек, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя местной власти.

Инцидент произошел в субботу вечером недалеко от города Патна. По данным издания, лодка была перегружена — люди возвращались с фестиваля воздушных змеев в рамках празднования индуистского праздника Макара-санкранти.

На лодке было 50 человек, что намного больше её штатной вместимости в 30 человек. Обнаружено 19 тел, от 10 до 12 человек смогли самостоятельно выплыть до безопасного места. Восемь человек были спасены и госпитализированы. Поисково-спасательная операция продолжается, отметил глава сил реагирования по чрезвычайным ситуациям.

Глава штата Нитиш Кумар ранее поручил провести расследование происшествия.