Премьер Сербии рассказал о провокациях косовских албанцев

БЕЛГРАД, 14 янв — РИА Новости. Косовские албанцы попытались сначала заминировать поезд Белград — Косовска-Митровица, а после неудачной попытки направили полицию, чтобы арестовать машиниста и пассажиров и спровоцировать столкновение, заявил в субботу премьер-министр Сербии Александр Вучич.
"Уточняю, что это был пассажирский поезд, который должен соединять людей и города. Желаю сообщить, что мы сегодня вечером получили информацию, что албанцы, их специальные подразделения попытались заминировать участок железной дороги, но и это не были способны осуществить правильным образом. То что они сделали — послали вооруженные автоматическим оружием подразделения косовской полиции из Лужана на (КПП) Ярине, чтобы арестовать машиниста и пассажиров и спровоцировать столкновение", — заявил глава правительства Сербии.
Самопровозглашенные албанские власти края выступили категорически против введения маршрута, заявляя, что он угрожает "суверенитету" Косово.
Ранее днем на некоторых интернет-ресурсах на албанском языке появилась видеозапись, на которой некие лица в масках якобы устанавливают взрывчатку под рельсы на маршруте поезда. После этого силами косовской полиции пути были обследованы, никаких взрывных устройств обнаружено не было.
Албанские власти Косово провозгласили независимость в 2008 году. Фактически Белград потерял контроль над большей территорией своей южной автономии в 1999 году, когда в косовский конфликт на стороне местных албанцев вмешались силы НАТО, начавшие бомбардировки тогдашней Союзной Республики Югославия.
Тем не менее, в крае остаются десятки тысяч сербов, которые проживают обособленно в анклавах, а также в северной части Косово, примыкающей к центральной Сербии.