Премьер Сербии рассказал о провокациях косовских албанцев

БЕЛГРАД, 14 янв — РИА Новости. Косовские албанцы попытались сначала заминировать поезд Белград — Косовска-Митровица, а после неудачной попытки направили полицию, чтобы арестовать машиниста и пассажиров и спровоцировать столкновение, заявил в субботу премьер-министр Сербии Александр Вучич.

Поезд, представляющий собой дизельный состав из двух вагонов, выехал из Белграда в субботу утром по маршруту: Белград — Младеновац — Лапово — Крагуевац — Кралево — Рашка — Косовска-Митровица. Снаружи состав оформлен в цвета сербского флага, на нем написаны названия сербских церквей, монастырей и средневековых городов в Косово. Также присутствует надпись "Косово — это Сербия" на 21 языке, включая албанский.

"Уточняю, что это был пассажирский поезд, который должен соединять людей и города. Желаю сообщить, что мы сегодня вечером получили информацию, что албанцы, их специальные подразделения попытались заминировать участок железной дороги, но и это не были способны осуществить правильным образом. То что они сделали — послали вооруженные автоматическим оружием подразделения косовской полиции из Лужана на (КПП) Ярине, чтобы арестовать машиниста и пассажиров и спровоцировать столкновение", — заявил глава правительства Сербии.

Вучич добавил, что целью косовско-албанских властей было "спровоцировать конфликт". Он призвал Приштину не пытаться нападать с оружием на сербов в Косово и Метохии, потому что Белград "этого не допустит".

Самопровозглашенные албанские власти края выступили категорически против введения маршрута, заявляя, что он угрожает "суверенитету" Косово.

Ранее днем на некоторых интернет-ресурсах на албанском языке появилась видеозапись, на которой некие лица в масках якобы устанавливают взрывчатку под рельсы на маршруте поезда. После этого силами косовской полиции пути были обследованы, никаких взрывных устройств обнаружено не было.

В связи с ситуацией в Косово премьер-министр Сербии Александр Вучич созвал срочное заседание Бюро по координации служб безопасности. По информации с мест, со стороны Косово к административной границе с центральной Сербией стянуты силы косово-албанского спецназа, предположительно в целях не допустить проезда сербского поезда.

Албанские власти Косово провозгласили независимость в 2008 году. Фактически Белград потерял контроль над большей территорией своей южной автономии в 1999 году, когда в косовский конфликт на стороне местных албанцев вмешались силы НАТО, начавшие бомбардировки тогдашней Союзной Республики Югославия.

Тем не менее, в крае остаются десятки тысяч сербов, которые проживают обособленно в анклавах, а также в северной части Косово, примыкающей к центральной Сербии.