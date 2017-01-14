Фирма из США извинилась за ботинки со свастикой, приглянувшиеся неонацистам

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Американская компания Conal International Trading Inc. извинилась за ботинки, подошва которых оставляла след в форме свастики, сообщает The Sun.

На официальном сайте фирмы сказано, что вся партия товара была отозвана из продажи, а руководство компании "приносит искренние извинения клиентам и тем, кто был оскорблен рисунком на подошве".

По словам представителей компании, рисунок протектора был некорректно отпечатан на китайской фабрике. При этом производители подчеркнули, что в Азии свастика считается одним из древнейших символов буддизма.

На "необычные" ботинки обратил внимание пользователь портала Reddit. При покупке обуви он забыл взглянуть на подошву и лишь дома обнаружил, что протектор купленной им модели имеет странный вид. "Обувь хорошо сидит на ноге. Она теплая и недурно выглядит. Но мне она не по вкусу", — написал он.

Отмечается, что фото, прикрепленное к посту, за несколько дней посмотрели более 3 миллионов человек.

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The Sun пишет, что особой популярностью модель пользовалась среди американских неонацистов. Так, один из праворадикальных блогеров заявил, что каждый уважающий себя националист должен приобрести хотя бы одну пару.

После того, как ботинки поступили в продажу, к руководству компании обратились гражданские активисты и потребовали извинений, которые вскоре были получены. Компания также пообещала провести внутреннее расследование и наказать виновных.