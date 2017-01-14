Первый с 1999 поезд из Сербии в Косово остановили из-за угрозы безопасности

БЕЛГРАД, 14 янв – РИА Новости. Первый с 1999 года пассажирский поезд, следующий из сербской столицы Белграда в Косово, остановлен из-за угрозы безопасности, сообщает сербское телевидение.

Поезд, представляющий собой дизельный состав из двух вагонов, выехал из Белграда в субботу утром по маршруту Белград — Младеновац — Лапово — Крагуевац — Кралево — Рашка — Косовска-Митровица. В данный момент поезд уже более часа стоит на сербской территории в Рашке близ административной границы с Косово.

Самым популярным средством передвижения между Косово и центральной Сербией все это время оставались автобусы. Железнодорожное сообщение установлено, но оно ограничено: в Косовска-Митровицу из сербского города Кралево (150 километров к югу от Белграда) поезд ходит дважды в день.

Снаружи состав оформлен в цвета сербского флага, на нем написаны названия сербских церквей, монастырей и средневековых городов в Косово. Также присутствует надпись "Косово — это Сербия" на 21 языке, включая албанский.

Самопровозглашенные албанские власти края выступили категорически против введения маршрута, заявляя, что он угрожает "суверенитету" Косово.

Ранее днем на некоторых интернет-ресурсах на албанском языке появилась видеозапись, на которой некие лица в масках якобы устанавливают взрывчатку под рельсы на маршруте поезда. После этого силами косовской полиции пути были обследованы, никаких взрывных устройств обнаружено не было.

В связи с ситуацией в Косово премьер-министр Сербии Александр Вучич созвал срочное заседание Бюро по координации служб безопасности. Информация о его итогах ожидается в ближайшее время.

По информации с мест, со стороны Косово к административной границе с центральной Сербией стянуты силы косовоалбанского спецназа, предположительно в целях не допустить проезда сербского поезда.

Албанские власти Косово провозгласили независимость в 2008 году. Фактически Белград потерял контроль над большей территорией своей южной автономии в 1999 году, когда в косовский конфликт на стороне местных албанцев вмешались силы НАТО, начавшие бомбардировки тогдашней Союзной Республики Югославия.

Тем не менее, в крае остаются десятки тысяч сербов, которые проживают обособленно в анклавах, а также в северной части Косово, примыкающей к центральной Сербии.