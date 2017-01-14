Венесуэла проводит крупные "антиимпериалистические учения"

МЕХИКО, 14 янв — РИА Новости. Крупные "антиимпериалистические учения", получившие название "Самора-200", проводят в субботу вооруженные силы Венесуэлы.
"Остальные подразделения находятся в полной операционной готовности, чтобы принять участие по приказу нашего главнокомандующего, президента республики Николаса Мадуро", — приводит слова Санчеса портал Noticias24.
К учениям привлечены также работники созданных венесуэльскими властями организаций, отвечающих за снабжение населения продуктами питания и хозтоварами.
В ходе учений будут проведены испытания переносного зенитного ракетного комплекса "Игла-С" российского производства, уточнил Санчес.