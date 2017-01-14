Венесуэла проводит крупные "антиимпериалистические учения"

МЕХИКО, 14 янв — РИА Новости. Крупные "антиимпериалистические учения", получившие название "Самора-200", проводят в субботу вооруженные силы Венесуэлы.

Как сообщил начальник операций операционного стратегического командования вооруженных сил страны Джексон Санчес, в учениях принимают участие более 115 тысяч человек, однако их число может быть увеличено.

"Остальные подразделения находятся в полной операционной готовности, чтобы принять участие по приказу нашего главнокомандующего, президента республики Николаса Мадуро", — приводит слова Санчеса портал Noticias24.

Целью учений является усиление возможностей развертывания в рамках гражданско-военного союза для полной защиты национальной территории.

К учениям привлечены также работники созданных венесуэльскими властями организаций, отвечающих за снабжение населения продуктами питания и хозтоварами.

По словам Санчеса, сценарии учений предполагают, в частности, восстановление контроля над стратегическими объектами страны, маневры в штатах Арагуа совместно с национальной милицией, национальной боливарианской гвардией и ВМС страны.

В ходе учений будут проведены испытания переносного зенитного ракетного комплекса "Игла-С" российского производства, уточнил Санчес.