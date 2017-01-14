Европарламентарии могут предоставить роботам юридический статус

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Депутаты Европейского парламента рассмотрят вопрос о предоставлении роботам правового статуса "электронных лиц", сообщает издание Independent.

Законопроект, внесенный на рассмотрение Европарламента, также предполагает возможность возложить на них ответственность за совершаемые ими действия. По мнению автора документа, по мере того, как роботы начинают действовать все более автономно, становится все сложнее считать их "лишь орудиями в руках других субъектов" — производителя, владельца или пользователя.

"Обычные нормы ответственности становятся неэффективными, и появляется необходимость создать новые нормы, которые в первую очередь определят, как аппараты могут быть привлечены к ответственности — полной или частичной — за свои действия или бездействие", — говорится в тексте документа.

Автор законопроекта, представитель социалистов из Люксембурга Мади Дельво-Стер (Mady Delvaux-Stehres) считает, что сейчас из-за внедрения роботов, андроидов и других форм искусственного интеллекта в мире происходит "технологическая революция", и ЕС необходимо установить базовые этические принципы и юридические рамки, регулирующие работу устройств.

Законопроект получил одобрение комитета по юридическим вопросам Европарламента. Ожидается, что в полном составе депутаты рассмотрят законопроект в феврале.