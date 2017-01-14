В США уничтожили 70 тысяч птиц ради обеспечения безопасности полетов

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. За последние семь лет более 70 тысяч птиц были убиты в Нью-Йорке для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Ньюарк и Ла-Гуардия, сообщает The Guardian.

По утверждениям журналистов, власти города решили избавиться от пернатых после аварийной посадки А320 на реку Гудзон в 2009 году. Тогда эксперты заявили, что отказ двух двигателей самолета произошел из-за столкновения лайнера со стаей канадских казарок.

"Однако неясно, изменило ли уничтожение птиц ситуацию в лучшую сторону", — сказано в статье. Авторы ссылаются на внутреннюю статистику аэропортов, которая свидетельствует о двукратном росте числа инцидентов с участием пернатых. "С 2004 по 2009 год было зафиксировано 158 столкновений птиц с авиалайнерами. С 2007 года по сегодняшний день — 299", — пишут журналисты.

Авторы подчеркивают, что инциденты с пернатыми происходят в небе над Нью-Йорком регулярно. Наиболее опасные "столкновения" приходятся на сезон миграции крупных птиц.

Власти Нью-Йорка периодически практикуют и более гуманные методы защиты воздушного пространства. Так, по словам журналистов, против больших скоплений птиц часто используются лазерные и пиротехнические отпугивающие устройства.

При этом авторы инициативы по истреблению пернатых заявляют, что программа доказала свою эффективность, поскольку "с 2009 года не было ни одного случая, подобного аварийной посадке лайнера на воды Гудзона".