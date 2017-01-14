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В мире

Пекин ответил Трампу про политику "одного Китая"

19:3514.01.2017
(обновлено: 19:40 14.01.2017)
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Ребенок на фоне флага Коммунистической партии Китая. Архивное фото
© AP Photo/ Ng Han Guan

ПЕКИН, 14 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Китай ответил избранному президенту США Дональду Трампу на слова про политику "одного Китая", заявив о невозможности ее пересмотра.

Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017/ Molly Riley
Трамп не исключил нового обсуждения политики "одного Китая"

Ранее Трамп в интервью Wall Street Journal сказал, что готов "обсуждать" политику "одного Китая".

"В мире существует лишь один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью китайской территории. Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющем КНР. Это общепризнанный факт в мире, который никто не может изменить", — заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, слова которого приводит китайское внешнеполитическое ведомство.

Лу Кан отметил, что принцип "одного Китая" является политической базой китайско-американских отношений и "не подлежит пересмотру".

"Мы настоятельно призываем американскую сторону осознать высокую чувствительность тайваньского вопроса, а также строго придерживаться политики "одного Китая", придерживаться трех коммюнике между КНР и США, надлежащим образом решать тайваньский вопрос, чтобы не создавать негативного влияния для здорового и стабильного развития отношений КНР и США, а также не создавать негативного влияния для сотрудничества в важных отраслях", — добавил официальный представитель МИД КНР.

Три коммюнике были подписаны между КНР и США в 1972, 1978 и 1982 годах. В них фиксировалось признание Соединенными Штатами принципа "одного Китая", разрыв официальных дипломатических связей США с Тайванем и обязательство Вашингтона постепенно сокращать поставки вооружений Тайбэю.

Флаги Китая. Архивное фото
© AP Photo/ Andy Wong
В Китае ответили на обвинения Трампа в кибератаках

Ранее Трамп серьезно нарушил протокол, приняв телефонный звонок от главы администрации Тайваня. Пекин традиционно осуждает любые контакты зарубежных руководителей с тайваньской администрацией.

Отношения между КНР и Вашингтоном переживают непростой и полный неопределенности период. Так, в среду кандидат на пост госсекретаря в администрации Трампа Рекс Тиллерсон заявил, что США должны послать Китаю "ясный сигнал" о недопустимости его действий на спорных островах в Южно-Китайском море. Он также назвал незаконным строительство Китаем искусственных островов в море.

В Пекине ответили, что действуют законно и в рамках своего территориального суверенитета.

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