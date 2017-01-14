МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Министр обороны Польши Антони Мачеревич объяснил необходимость размещения американской танковой бригады в стране вероятной "агрессией" со стороны России.
В своем выступлении, которое транслировал телеканал TVN24, Мачеревич напомнил о словах погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Леха Качиньского, которые были сказаны в 2008 году в столице Грузии, "на которую напала Россия". Качиньский говорил о необходимости "противостоять агрессивным планам РФ". "Поэтому вы, американские военные, находитесь… здесь", — отметил в этой связи Мачеревич.
Военные будут принимать участие в учениях с европейскими союзниками, в состав бригадной боевой группы входят порядка 3,5 тысячи военных, 87 танков, 18 самоходных гаубиц Paladin, более 400 автомобилей Humwee, а также 144 БМП Bradley.
Грузия 8 августа 2008 года развязала боевые действия в Южной Осетии и обстреляла столицу республики город Цхинвали. Жертвами вооруженного конфликта, по данным властей Южной Осетии, стали более 1,5 тысячи человек.
В западных СМИ ситуация на Кавказе отражается необъективно, представлена по большей части только позиция Тбилиси, который ведет активную пропаганду и распространяет дезинформацию.