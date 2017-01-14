В Минобороны Польши объяснили необходимость размещения американских танков

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Министр обороны Польши Антони Мачеревич объяснил необходимость размещения американской танковой бригады в стране вероятной "агрессией" со стороны России.

В субботу в польском городе Жагань проходит торжественная церемония приветствия американских военных, в которой в числе прочих принимают участие премьер Польши Беата Шидло, министр обороны Антони Мачеревич, посол США в Варшаве Пол Джонс, а также представители местных властей и военного руководства.

В своем выступлении, которое транслировал телеканал TVN24, Мачеревич напомнил о словах погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Леха Качиньского, которые были сказаны в 2008 году в столице Грузии, "на которую напала Россия". Качиньский говорил о необходимости "противостоять агрессивным планам РФ". "Поэтому вы, американские военные, находитесь… здесь", — отметил в этой связи Мачеревич.

Военнослужащие США прибывают в Польшу в рамках операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve), бригада пробудет в стране девять месяцев. Планируется, что смена должна произойти так, чтобы между ротациями не было перерывов, и в регионе на постоянной основе находились американские силы.

Военные будут принимать участие в учениях с европейскими союзниками, в состав бригадной боевой группы входят порядка 3,5 тысячи военных, 87 танков, 18 самоходных гаубиц Paladin, более 400 автомобилей Humwee, а также 144 БМП Bradley.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассматривает как угрозу наращивание военного присутствия США в Европе у границ РФ и воспринимает это негативно.

Грузия 8 августа 2008 года развязала боевые действия в Южной Осетии и обстреляла столицу республики город Цхинвали. Жертвами вооруженного конфликта, по данным властей Южной Осетии, стали более 1,5 тысячи человек.

Россия ввела в регион подкрепление, а 12 августа заявила о завершении операции по принуждению Грузии к миру, после чего отвела введенные войска.

В западных СМИ ситуация на Кавказе отражается необъективно, представлена по большей части только позиция Тбилиси, который ведет активную пропаганду и распространяет дезинформацию.