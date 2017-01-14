Порошенко: Чехия дала согласие на передачу Украине останков писателя Олеся

КИЕВ, 14 янв – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что чешские власти дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков украинского писателя Александра Олеся.

Ранее Порошенко поручил МИД страны обеспечить перевозку останков Олеся на родину.

"Чешские власти дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков А. Олеся. Готовим перевозку на Украину уже в ближайшее время", — написал Порошенко в субботу на своей странице в микроблоге Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что тело украинского писателя, который в 1944 году был похоронен в Праге, принудительно эксгумировали из-за неуплаты ренты за место на кладбище. МИД Украины заявил, что останки Олеся и его жены после эксгумации были перемещены в депозитарий кладбища в Чехии до решения вопроса о месте окончательного захоронения, которое должны принять проживающие в Канаде родственники писателя. На месте, где были захоронены Олесь и его жена, уже захоронен выходец из Украины Владимир Михайлишин, который до недавнего времени ухаживал за могилой и платил необходимую ренту.