Трамп: в разведке признали, что компромат является фальшивкой

ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что американские спецслужбы признали, что ранее опубликованный в СМИ компромат на него является фальшивкой. Об этом он написал в своем Twitter.

"Разведка теперь признает, что досье на Трампа является "полной фальшивкой", — написал он.

INTELLIGENCE INSIDERS NOW CLAIM THE TRUMP DOSSIER IS "A COMPLETE FRAUD!" @OANN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 января 2017 г.

При этом Трамп не уточнил, кто именно из представителей разведки придерживается такого мнения.

Ресурс BuzzFeed ранее опубликовал анонимный документ, в котором говорится о том, что некие "российские агенты" якобы обладают компроматом на Трампа. При этом уточнялось, что доклад составил "человек, назвавший себя бывшим сотрудником британской разведки".

Имя составителя анонимного документа стало известно в четверг — им оказался 52-летний Кристофер Стил, экс-сотрудник MИ-6, который теперь является соучредителем лондонской компании Orbis Business Intelligence, специализирующейся на расследованиях и безопасности.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сообщения о якобы имеющейся в распоряжении Москвы "компрометирующей информации" относительно Трампа, являются "уткой, абсолютной фабрикацией и абсолютной чушью".

Он подчеркнул, что у Кремля нет компромата на избранного президента США. Песков добавил, что эта "информация не соответствует действительности и является не чем иным, как абсолютным вымыслом", это "очевидная попытка навредить" отношениям России и Соединенных Штатов.