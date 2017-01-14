Хуситы в Йемене потеряли более 20 бойцов в столкновениях с правительством

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Повстанцы-хуситы из движения "Ансар Алла" потеряли за ночь в боях с правительственными силами на побережье Красного моря более 20 человек убитыми, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные источники.

Конфликт в Йемене между повстанцами и правительством продолжается с 2014 года. В последнее время правительственные войска пытаются вернуть под свой контроль захваченные хуситами порты на Красном море и район Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего море с Индийским океаном.

Источник в силах безопасности сообщил, что за ночь в столкновениях в районе города Зубаб были убиты не меньше 12 хуситов, еще девять погибли при авиаударе арабской коалиции в районе порта Ходейда.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией ведет военные действия на стороне властей.

Правительственные силы за это же время потеряли пять военных убитыми и 14 ранеными. Отмечается, что им удалось по результатам боев занять здание местной администрации в городе Зубаб.