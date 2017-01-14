ПЕКИН, 14 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Китай и Вьетнам согласовали пути решения споров по Южно-Китайскому морю, передает в субботу агентство Синьхуа.
Согласно коммюнике, стороны провели "откровенный обмен мнениями" по вопросам, связанным с Южно-Китайским морем. Стороны обязались искать пути для долгосрочных решений по спорным вопросам, которых Китай и Вьетнам могут достичь путем переговоров, а также обязались обсуждать временные решения, которые не повлияют на позицию каждой из сторон.
У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.