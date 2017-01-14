Фийон стал официальным кандидатом "Республиканцев" на пост главы Франции

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Экс-премьер Франции Франсуа Фийон был выбран в субботу официальным кандидатом на пост президента от крупнейшей оппозиционной партии "Республиканцы", передает агентство Франс Пресс.

Выступая перед Национальным советом партии, Фийон заявил, что будет действовать исключительно в интересах Франции. "Наш приоритет – это французы. Наш приоритет – проект по исправлению Франции", — сказал Фийон.

Он отметил, что не будет менять свою программу под воздействием "требований микрокосма" и "двигаться зигзагами". "Я Франсуа Фийон, а не Франсуа Олланд", — добавил политик.

В качестве конкретных мер Фийон упомянул "безжалостную" борьбу с радикальными исламистами, сведение "к минимуму иммиграции, организация ее по квотам".

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. По данным опубликованного 7 декабря опроса центра общественного мнения BVA и компании Salesforce, во второй тур пройдут лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен и ее оппонент Фийон. При этом опрос отмечает значительное преимущество Фийона. Другой опрос общественного мнения Harris Interactive в конце ноября прогнозировал победу Фийона во втором туре.