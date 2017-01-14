Аббас: перенос посольства США в Иерусалим не поможет миру в регионе

РИМ, 14 янв — РИА Новости, Наталия Шмакова. Возможный перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим не поможет разрешению палестино-израильского конфликта, заявил председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас.

"Если это будет решение (избранного президента США Дональда) Трампа, оно не поможет миру. Надеюсь, что этого не произойдет", — сказал Аббас в субботу, открывая в Риме посольство Палестины при Святом престоле.

Лидер ПНА отметил, что перед официальной церемонией открытия диппредставительства он встретился с папой Римским Франциском и что Ватикан "полностью признал Палестину как независимое государство".

"Надеюсь, что и другие государства возьмут пример со Святого престола", — добавил он.

Ранее советник Трампа Келлиэн Конуэй сообщила о намерении избранного президента США перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

После этого Аббас призвал Трампа не делать этого и направил письмо руководству РФ с просьбой убедить власти США не принимать подобного шага.

Американский конгресс еще в 1995 году принял закон о переносе в Иерусалим посольства США в Израиле. Однако из-за спорного статуса этого города тогдашний президент США Билл Клинтон решил воспользоваться своими полномочиями и отложить воплощение в жизнь данного решения.

Следующие американские президенты Джордж Буш-младший и Барак Обама также следовали данному примеру. В Иерусалиме расположено генеральное консульство США.