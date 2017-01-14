У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов индонезийской провинции Молукка, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки были зафиксированы в 11.41 субботы по времени UTC (14.41 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 122 километрах к северо-западу от индонезийского острова Тернате, который входит в состав архипелага Молуккских островов в восточной Индонезии. Очаг залегал на глубине 60 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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