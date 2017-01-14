Первый с 1999 года пассажирский поезд отправился из Белграда в Косово

БЕЛГРАД, 14 янв – РИА Новости. Первый за почти 17 лет пассажирский состав отправился в субботу с центрального железнодорожного вокзала Белграда в Косово, передает корреспондент РИА Новости.

Пассажирами стали официальные лица и многочисленные журналисты. Поезд идет по маршруту Белград — Младеновац — Лапово — Крагуевац — Кралево — Рашка — Косовска-Митровица, ожидаемое время в пути составляет 10 часов.

Официальные представители Сербии призывают не политизировать запуск маршрута.

"Это продление существующей линии от Кралева до Косовска-Митровицы, которая существует уже 10 лет, и не является никакой новостью в политическом смысле", — заявил журналистам директор сербской правительственной канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич. Сам он проехал на поезде до станции Топчидер в пределах Белграда.

Одновременно косовские албанцы, провозгласившие в одностороннем порядке в 2008 году независимость края, потребовали отмены маршрута, считая, что он угрожает "суверенитету" Косово.

Джурич в своем комментарии по этому поводу заявил, что не видит в поезде проблемы, тем более, что через центральную Сербию "мирно проезжают десятки автобусов и других транспортных средств албанских перевозчиков с Косово и Метохии, и у них не возникает никаких проблем". По его словам, любая принудительная задержка поезда на въезде в Косово и Метохию будет представлять собой нарушение прав человека и свободы передвижения граждан.

Поезд производства российского "Метровагонмаша" представляет собой дизельный состав из двух вагонов. Внутри он украшен изображениями фресок из четырех сербских святынь в Косово, находящихся под защитой ЮНЕСКО. Это патриарший монастырь Печ, монастырь Високи Дечани, монастырь Грачаница и церковь Богородицы Левишки.

Снаружи состав оформлен в цвета сербского флага, на нем написаны названия сербских церквей, монастырей и средневековых городов в Косово. Также присутствует надпись "Косово это Сербия" на 21 языке, включая албанский.

Для маршрута установлен пробный период с 20 января по 26 февраля, в течение которого поезд будет ходить раз в неделю. После этого будет приниматься решение, станет ли линия регулярной. По словам Марко Джурича, билет в оба конца будет стоить 1,6 тысячи динаров (около 13 евро), тогда как билеты на автобус на этом направлении стоят в среднем 2,8 тысячи динаров (около 23 евро).

Фактически Белград потерял контроль над большей территорией своей южной автономии в 1999 году, когда в косовский конфликт на стороне местных албанцев вмешались силы НАТО, начавшие бомбардировки тогдашней Союзной Республики Югославия.

Тем не менее, в крае остаются десятки тысяч сербов, которые проживают обособленно в анклавах, а также в северной части Косово, примыкающей к центральной Сербии.

Самым популярным средством передвижения между Косово и центральной Сербией все это время оставались автобусы. Железнодорожное сообщение установлено, но оно ограничено: в Косовска-Митровицу из сербского города Кралево (150 километров к югу от Белграда) поезд ходит дважды в день.