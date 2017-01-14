Первый с 1999 года пассажирский поезд отправился из Белграда в Косово

БЕЛГРАД, 14 янв – РИА Новости. Первый за почти 17 лет пассажирский состав отправился в субботу с центрального железнодорожного вокзала Белграда в Косово, передает корреспондент РИА Новости.
Официальные представители Сербии призывают не политизировать запуск маршрута.
"Это продление существующей линии от Кралева до Косовска-Митровицы, которая существует уже 10 лет, и не является никакой новостью в политическом смысле", — заявил журналистам директор сербской правительственной канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич. Сам он проехал на поезде до станции Топчидер в пределах Белграда.
Джурич в своем комментарии по этому поводу заявил, что не видит в поезде проблемы, тем более, что через центральную Сербию "мирно проезжают десятки автобусов и других транспортных средств албанских перевозчиков с Косово и Метохии, и у них не возникает никаких проблем". По его словам, любая принудительная задержка поезда на въезде в Косово и Метохию будет представлять собой нарушение прав человека и свободы передвижения граждан.
Снаружи состав оформлен в цвета сербского флага, на нем написаны названия сербских церквей, монастырей и средневековых городов в Косово. Также присутствует надпись "Косово это Сербия" на 21 языке, включая албанский.
Фактически Белград потерял контроль над большей территорией своей южной автономии в 1999 году, когда в косовский конфликт на стороне местных албанцев вмешались силы НАТО, начавшие бомбардировки тогдашней Союзной Республики Югославия.
Самым популярным средством передвижения между Косово и центральной Сербией все это время оставались автобусы. Железнодорожное сообщение установлено, но оно ограничено: в Косовска-Митровицу из сербского города Кралево (150 километров к югу от Белграда) поезд ходит дважды в день.