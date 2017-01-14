Американец вернул в библиотеку книгу, взятую его прабабушкой 100 лет назад

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Американец вернул в библиотеку города Сан-Франциско книгу, взятую на руки 100 лет назад, сообщает газета San Francisco Chronicle.

Сборник коротких рассказов Фрэнсиса Хопкинса Смита "На 40 минут позже" взяла из библиотеки прабабушка Уэбба Джонсона в 1917 году.

Джонсон выяснил, что его прабабушка скончалась за неделю до того, как истек срок возвращения книги. Мужчина обнаружил библиотечную книгу в 1996 году, но не отнес ее в библиотеку сразу, так как посчитал, что спустя столько лет она перешла в семью.

Возвращая книгу работникам библиотеки, Джонсон лишь тяжело вздохнул. Он признался, что чувствует вину за то, что намеренно не возвращал сборник в библиотеку более 20 лет.

Библиотека не стала взыскивать штраф за просрочку, так как сейчас проводит специальную акцию по возвращению книг, которые читатели по разным причинам не вернули в срок.

В декабре прошлого года пенсионерка из Великобритании вернула в школьную библиотеку книгу спустя 63 года после того, как взяла ее оттуда.