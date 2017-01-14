Американец вернул в библиотеку книгу, взятую его прабабушкой 100 лет назад

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Американец вернул в библиотеку города Сан-Франциско книгу, взятую на руки 100 лет назад, сообщает газета San Francisco Chronicle.
Джонсон выяснил, что его прабабушка скончалась за неделю до того, как истек срок возвращения книги. Мужчина обнаружил библиотечную книгу в 1996 году, но не отнес ее в библиотеку сразу, так как посчитал, что спустя столько лет она перешла в семью.
Возвращая книгу работникам библиотеки, Джонсон лишь тяжело вздохнул. Он признался, что чувствует вину за то, что намеренно не возвращал сборник в библиотеку более 20 лет.
В декабре прошлого года пенсионерка из Великобритании вернула в школьную библиотеку книгу спустя 63 года после того, как взяла ее оттуда.