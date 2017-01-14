Аббас назвал конференцию в Париже последним шансом урегулировать конфликт

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Лидер Палестины Махмуд Аббас назвал конференцию в Париже последним шансом урегулировать палестино-израильский конфликт.

"Может быть, эта конференция — последняя возможность найти решение для двух стран", — заявил Аббас в интервью газете Figaro. Палестинский лидер добавил, что поднимет вопрос палестино-израильского конфликта на встрече с президентом Франции Франсуа Олландом.

В предстоящее воскресенье в Париже пройдет международная министерская встреча по палестино-израильскому урегулированию с участием представителей около 70 государств, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался принять в ней участие.