Литва построит забор на границе с Калининградом

ВИЛЬНЮС, 14 янв — РИА Новости. Бюджет Литвы этого года предусматривает строительство оградительного забора на границе с Калининградом, сообщает портал Lietuvos žinios.

"До сих пор государственная граница Литвы и Калининградской области обозначалась только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией", — пишет портал.

На его возведение власти намерены потратить 3,6 миллиона евро.

По словам главы МВД Литвы, "этих средств должно хватить на строительство забора. Близ него будет вмонтирована модернизированная система наблюдения за границей, средства на которую будут найдены в следующем году". Как утверждает портал, забор не станет "Китайской стеной", просто он позволит обеспечить непопадание в страну контрабанды.

МВД планирует объявить конкурс на строительство, а сам забор можно будет начать строить, как только позволит погода. Сухопутная граница Литвы с Калининградом составляет в длину 255 километров. Длина нового сооружения составит около 135 километров от округа Вистичё, где пересекаются три страны – Польша, Литва и Россия — до Нямунаса.

Ранее Еврокомиссия одобрила программы приграничного сотрудничества "Польша-Россия" и "Литва-Россия" в Калининградской области и регионах соседних стран. Совместные программы России и ЕС направлены на повышение качества жизни людей и решение социальных вопросов по обеим сторонам границы.

Вскоре начнется прием заявок на участие в программе, которые будут рассматриваться на конкурсной основе. В основном их предстоит подготовить муниципальным образованиям региона. Программы приграничного сотрудничества начнутся в 2017 году и рассчитаны до 2020 года.

Основные задачи российско-литовской программы — совершенствование систем управления границей и безопасности, продвижение культуры, а также поддержка местного и регионального качественного управления.