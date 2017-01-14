Литва построит забор на границе с Калининградом

ВИЛЬНЮС, 14 янв — РИА Новости. Бюджет Литвы этого года предусматривает строительство оградительного забора на границе с Калининградом, сообщает портал Lietuvos žinios.
На его возведение власти намерены потратить 3,6 миллиона евро.
По словам главы МВД Литвы, "этих средств должно хватить на строительство забора. Близ него будет вмонтирована модернизированная система наблюдения за границей, средства на которую будут найдены в следующем году". Как утверждает портал, забор не станет "Китайской стеной", просто он позволит обеспечить непопадание в страну контрабанды.
Ранее Еврокомиссия одобрила программы приграничного сотрудничества "Польша-Россия" и "Литва-Россия" в Калининградской области и регионах соседних стран. Совместные программы России и ЕС направлены на повышение качества жизни людей и решение социальных вопросов по обеим сторонам границы.
Основные задачи российско-литовской программы — совершенствование систем управления границей и безопасности, продвижение культуры, а также поддержка местного и регионального качественного управления.