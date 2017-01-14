Spiegel: немецкие спецслужбы обвинили РФ в подрыве отношений между ЕС и США

БЕРЛИН, 14 янв — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Спецслужбы ФРГ обвинили Россию в систематическом подрыве отношений между Европой и США, сообщил еженедельник Spiegel со ссылкой на новый доклад для немецкого правительства.

Документ был подготовлен совместно федеральной разведывательной службой ФРГ и федеральным ведомством по защите конституции.

По данным издания, авторы доклада делают вывод, что Москва уже на протяжении многих лет оказывает влияние в странах ЕС, "нацелено пытается обострить существующие, особенно на Западе, общественные конфликты", стремясь "поставить под вопрос тесные связи с США".

Как сообщает издание, в настоящее время в правительстве Германии идет дискуссия о том, каким образом следует ознакомить с содержанием этого доклада депутатов бундестага и общественность, а также есть ли в этом необходимость.

Москву уже не в первый раз обвиняют в попытках повлиять на ЕС. Ранее уходящий президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил, что Россия пытается дестабилизировать Европу через Балканы. По мнению Плевнелиева, у Кремля есть множество методов подрыва единства Евросоюза. Для этого Россия применяет как ""пропаганду", так и финансирует "крайне левые и ультраправые силы, которые враждебно относятся к евроинтеграции". Именно этим, по словам Плевнелиева, Кремль занимается в Болгарии.

Польша и Чехия также заявляли о российских попытках расшатать стабильность Евросоюза. Польский министр обороны Антоний Мачеревич утверждал, что Москва намерена дестабилизировать Европу, спровоцировав кризис с беженцами. Глава оборонного ведомства Чехии обвинил Россию в "пропаганде" и "финансировании пророссийских партий".

Между тем, на итоговой пресс-конференции в конце прошлого года российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва заинтересована в развитии сотрудничества с ЕС, но ее не касаются внутренние вопросы Европы. По словам президента, между членами Евросоюза есть разногласия, в том числе по поводу миграционной проблемы.