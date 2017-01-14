Бомбардировка на западе Мосула унесла жизни около 30 мирных жителей

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Около 30 мирных жителей на западе Мосула погибли при бомбардировке одного из районов, контролируемых террористами ИГ (запрещена в РФ), передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.

По их сообщениям, три ракеты в четверг упали на район Аль-Джадида. Пока неизвестно, кто произвел авиаудар — коалиция во главе с США или иракские ВВС.

Жители отметили, что авиация, вероятно, рассчитывала уничтожить одного из командиров ИГ.

Операция по освобождению Мосула от ИГ продолжается с октября прошлого года. Под контроль иракских военных вернулись около 80% восточной половины города, но запад полностью остается в руках террористов.

В пятницу стало известно, что были освобождены сразу несколько важных зданий на востоке Мосула: резиденция губернатора, совет по управлению провинцией, а также Университет Мосула.