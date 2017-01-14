Рябков ответил на сообщения о возможных контактах Флинна и посла России

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. МИД России не комментирует ежедневные рабочие контакты российской стороны с коллегами из США или других стран, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Ранее на регулярном брифинге в пятницу официальный представитель Трампа Шон Спайсер сообщил, что советник избранного президента США Майкл Флинн и посол России Сергей Кисляк провели 28 декабря телефонный разговор. По его словам, стороны обсудили подготовку разговора Владимира Путина и избранного президента Соединенных Штатов после инаугурации, которая состоится 20 января.

"Мы не комментируем ежедневные рабочие контакты нашего посольства, как и представителей МИД России с коллегами из других стран, включая США. Мы не комментируем контакты, их содержание, круг, состав", — сказал Рябков.