Власти Пекина потратят $2,64 миллиарда на борьбу с загрязнением воздуха

ПЕКИН, 14 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Власти китайской столицы планируют в 2017 году потратить 18,22 миллиарда юаней (2,64 миллиарда долларов США) на меры, направленные на борьбу с загрязнением воздуха.Синьхуа, об этом сообщил в субботу глава пекинского финансового бюро Ли Инцзинь. Власти намерены, в частности, развивать экологическое строительство, экономить энергоресурсы и уменьшать выбросы в атмосферу. Для сравнения, в 2016 году городские власти потратили примерно 2,5 миллиарда на борьбу с загрязнением окружающей среды.
Таким образом власти планируют в 2017 году добиться среднегодовой концентрации вредных частиц PM2.5 в воздухе на отметке 60 микрограммов на кубический метр. В 2016 году этот показатель составил 73 микрограмма на кубометр. Безопасный уровень, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения, составляет 25 микрограммов на кубический метр.
Также Цай Ци отметил, что в 2017 году городские власти сократят потребление угля на 30%, закроют 500 предприятий, загрязняющих атмосферу, еще 2,6 тысячи предприятий будут модернизированы, чтобы соответствовать более высоким экологическим стандартам.
Частицы PM2.5 размером менее 2,5 микрона создают ощущение тумана в воздухе и могут проникать и оседать глубоко в легких человека, вызывать приступы удушья и серьезные проблемы со здоровьем.