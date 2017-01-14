Жители Первомайска в ЛНР остались без света после обстрела силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (159)

ЛУГАНСК, 14 янв — РИА Новости. Около 1 тысячи абонентов остались без света в Первомайске самопровозглашенной Луганской народной республики в результате повреждения подстанции после ночного обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее оборонное ведомство ЛНР сообщило о семи обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков. По данным Народной милиции, в результате обстрелов в городе Ирмино погиб мужчина 1989 года рождения, в населенном пункте Калиново частично разрушен жилой дом.

"В населенном пункте Первомайск в результате обстрела ВСУ повреждена восьмая трансформаторная подстанция, 990 абонентов остались без света", — уточнили в пресс-службе.

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