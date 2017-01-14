Сейсмологи повысили магнитуду землетрясения у берегов Фиджи до 6,1

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) повысил магнитуду землетрясения в южной части Тихого океана в районе островов Фиджи до 6,1, сообщается на сайте службы.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло в субботу в 178 километрах к юго-западу от города Нанди на островах Фиджи. Угроза цунами не объявлялась.

По уточненным данным, эпицентр землетрясения располагался в 185 километрах к юго-западу от города Нанди, очаг залегал на глубине 60 километров.

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