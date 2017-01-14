Технический сбой "вынудил" гостя американского канала повторять "Россия"

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Зрители американского телеканала MSNBC стали свидетелями внезапного технического сбоя, из-за которого колумнист The Washington Post Дэвид Игнейшс многократно повторил слово "Россия".

На ролик обратил внимание портал Mediaite. "Любители теорий заговоров, пристегните ремни", — шутит журналист издания.

Игнейшс комментировал для программы Hardball ситуацию с хакерскими атаками, в которых США обвиняют Россию.

"Вы слышали генерала Маттиса сегодня, Майка Помпео, директора ЦРУ, все они практически клялись в том, что будут придерживаться жесткого подхода по отношению к России <…>", — заявил колумнист, и именно в этот момент запись зависла, из-за чего он повторил последнее слово около тридцати раз.

После этого трансляция на какое-то время прервалась.

Представитель MSNBC заявил, что "шоу было записано заранее, но произошел технический сбой, который устранили за нескольких секунд".

Mediaite обращает внимание на два других инцидента, произошедшие незадолго до этого. Так, на слушаниях по утверждению кандидатуры Майка Помпео на пост главы ЦРУ внезапно погас свет, причем, как отмечает журналист портала, речь в это время шла именно о России.

Кроме того, еще один сбой произошел в эфире американского канала C-SPAN, который прервал прямое включение из конгресса США эфиром канала RT.