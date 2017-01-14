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В мире

Технический сбой "вынудил" гостя американского канала повторять "Россия"

09:5314.01.2017
(обновлено: 11:31 14.01.2017)
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Зрители американского телеканала MSNBC стали свидетелями внезапного технического сбоя, из-за которого колумнист The Washington Post Дэвид Игнейшс многократно повторил слово "Россия".

На ролик обратил внимание портал Mediaite. "Любители теорий заговоров, пристегните ремни", — шутит журналист издания.

Игнейшс комментировал для программы Hardball ситуацию с хакерскими атаками, в которых США обвиняют Россию.

"Вы слышали генерала Маттиса сегодня, Майка Помпео, директора ЦРУ, все они практически клялись в том, что будут придерживаться жесткого подхода по отношению к России <…>", — заявил колумнист, и именно в этот момент запись зависла, из-за чего он повторил последнее слово около тридцати раз.

После этого трансляция на какое-то время прервалась.

В студии телеканала RT. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Американский канал прервал трансляцию из конгресса программой RT
Представитель MSNBC заявил, что "шоу было записано заранее, но произошел технический сбой, который устранили за нескольких секунд".

Mediaite обращает внимание на два других инцидента, произошедшие незадолго до этого. Так, на слушаниях по утверждению кандидатуры Майка Помпео на пост главы ЦРУ внезапно погас свет, причем, как отмечает журналист портала, речь в это время шла именно о России.

Кроме того, еще один сбой произошел в эфире американского канала C-SPAN, который прервал прямое включение из конгресса США эфиром канала RT.

 

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В мире
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45 пользователей оставили 52 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Егор Ротштейн
    Елки палки)) Как же я горд за нашу страну)) За наших умельцев, если это все таки они))) Региональная держава и бензоколонка напугала мощью умов кибергениев, трансляцию вырубаем, прерываем, показываем послание Владимира Владимировича вместо слушаний конгресса, выключаем свет генералам на утверждении кандидатур, залезли в эфир и заставили повторять одно слово! Уже и Кипр нам приписывают! Черт, да мы просто локомотив! который прет напролом подкидывая дров в топку в виде провалов администрации Обамы раз за разом все больше, огонь американской концепции демократии все сильнее и сильнее пылает в наших печах!))))
    10:28
    14.01.2017
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  • maita10
    У меня подозрение,что таки хакеры наши абсолютно не при чем.Техника начинает сбоить на слово Россия,потому,что это слово очень часто звучит(многократно тиражируется) и это слово искуственный интеллект уже начал считать вирусом,траяном.Поэтому техника и зависает.Сами себе вредят.Вот правильно говорил мудрец-улыбайся и люди в ответ тебе улыбнуться.Делай добро и оно добром к тебе вернется.Все хорошее в этом мире начинается с тебя.
    10:52
    14.01.2017
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