Момент крушения истребителя на авиашоу в Таиланде попал на видео

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Истребитель Jas 39C Gripen ВВС Таиланда разбился во время авиашоу, приуроченного ко Дню детей. Пилот погиб, сообщает Bangkok Post.

Крушение произошло в 9.27 (5.27 мск) по местному времени в крупнейшем городе провинции Сонгкхла Хатъяй. Самолет рухнул на взлетно-посадочную полосу во время демонстрации маневра внезапной атаки.

После инцидента местный аэропорт закрыли.

Тайские власти начали расследование инцидента. Премьер-министр страны генерал Прают Чан-Оча выразил соболезнования семье погибшего пилота.



