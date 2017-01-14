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В мире

Инаугурация Трампа станет самой теплой в истории, предсказывают синоптики

08:1614.01.2017
(обновлено: 09:11 14.01.2017)
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Официальная резиденция президента США - Белый дом
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа может стать самой теплой с 1937 года, когда торжества по этому случаю стали проводить 20 января, сообщает метеослужба телеканала NBC.

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Matt Rourke
Спайсер расказал об основных темах на инаугурационной речи Трампа
Несмотря на то, что в предстоящие выходные Вашингтон немного зацепит зимний циклон и ожидается похолодание, к середине следующей недели, обещают синоптики, потеплеет до 10-15 градусов.

Согласно прогнозам, дневная температура 20 января, когда Дональд Трамп примет президентскую присягу, может достичь 14-15 градусов, осадков не ожидается.

Ранее рекорд "самой теплой инаугурации" принадлежал Рональду Рейгану, в 1981 году в полдень 20 января термометры показывали около 13 градусов тепла.

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Charlie Neibergall
Трамп собрал рекордную сумму для празднования своей инаугурации
Как отмечает газета Washington Post, вообще погода более жалует президентов-республиканцев. При этом президентскую клятву на второй президентский срок в 1985 году тому же Рейгану пришлось давать в помещении из-за рекордно холодного дня, когда в Вашингтоне стоял более чем 10-градусный мороз.

Барак Обама давал президентскую клятву на Капитолийском холме в 2009 году при легкой минусовой температуре, а в 2013 году ему повезло больше — в день инаугурации было около 4 выше нуля, что считается нормой для этого времени года в американской столице.

© AFP 2017/ Tim Sloan
Первая инаугурация Барака Обамы. 20 января 2009 года

Акция протеста против избрания Дональда Трампа. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Противники Трампа готовят массовые протесты, чтобы сорвать инаугурацию
Инаугурация президента США с 1937 года проводится 20 января, что оговорено 20-й поправкой к конституции.

В случае если этот день является воскресным, президент приминает клятву на частной церемонии, а торжества проходят в понедельник, 21 января.

Так было в 2013 году, когда второй срок на посту президента принимал Обама.

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