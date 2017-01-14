Инаугурация Трампа станет самой теплой в истории, предсказывают синоптики

ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа может стать самой теплой с 1937 года, когда торжества по этому случаю стали проводить 20 января, сообщает метеослужба телеканала NBC.
Согласно прогнозам, дневная температура 20 января, когда Дональд Трамп примет президентскую присягу, может достичь 14-15 градусов, осадков не ожидается.
Ранее рекорд "самой теплой инаугурации" принадлежал Рональду Рейгану, в 1981 году в полдень 20 января термометры показывали около 13 градусов тепла.
Барак Обама давал президентскую клятву на Капитолийском холме в 2009 году при легкой минусовой температуре, а в 2013 году ему повезло больше — в день инаугурации было около 4 выше нуля, что считается нормой для этого времени года в американской столице.
В случае если этот день является воскресным, президент приминает клятву на частной церемонии, а торжества проходят в понедельник, 21 января.
Так было в 2013 году, когда второй срок на посту президента принимал Обама.