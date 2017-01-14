СМИ: автор "досье" на Трампа работал над ним бесплатно

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Предполагаемый автор "досье" о компромате на избранного президента США Дональда Трампа Кристофер Стил работал над ним бесплатно после победы республиканца на выборах, пишет газета Independent.
Ранее газета New York Times сообщила, что сторонник Республиканской партии США нанял частную фирму Fusion GPS для составления компромата на Дональда Трампа в 2015 году, когда миллиардер только объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента США.
По данным Independent, после того, как республиканцы выдвинули Трампа в кандидаты на пост президента США, новыми работодателями Стила стали представители Демократической партии. Однако после окончательной победы миллиардера на выборах 8 ноября демократы уже не были заинтересованы в его услугах. Тогда бывший сотрудник британской разведки принял решение продолжить работать над "досье" с компроматом на Трампа без оплаты, так как был очень обеспокоен им, сообщает газета. Он решил, что собранный им материал должен оказаться в руках не только оппонентов избранного президента, но также может стать вопросом национальной безопасности как США, так и Великобритании.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что сообщения о якобы имеющейся в распоряжении России "компрометирующей информации" относительно Трампа — "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь". По словам Пескова, "у Кремля нет компромата на Трампа, эта информация не соответствует действительности и является не чем иным, как абсолютным вымыслом", это "очевидная попытка навредить" отношениям России и США.