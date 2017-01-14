СМИ: автор "досье" на Трампа работал над ним бесплатно

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Предполагаемый автор "досье" о компромате на избранного президента США Дональда Трампа Кристофер Стил работал над ним бесплатно после победы республиканца на выборах, пишет газета Independent.

Анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed, сразу заявившим, что доклад составил "человек, назвавший себя бывшим сотрудником британской разведки". В четверг стало известно имя составителя доклада — им оказался 52-летний бывший сотрудник MИ-6, а ныне соучредитель лондонской компании Orbis Business Intelligence, специализирующейся на расследованиях и безопасности, Кристофер Стил.

Ранее газета New York Times сообщила, что сторонник Республиканской партии США нанял частную фирму Fusion GPS для составления компромата на Дональда Трампа в 2015 году, когда миллиардер только объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента США.

По данным Independent, после того, как республиканцы выдвинули Трампа в кандидаты на пост президента США, новыми работодателями Стила стали представители Демократической партии. Однако после окончательной победы миллиардера на выборах 8 ноября демократы уже не были заинтересованы в его услугах. Тогда бывший сотрудник британской разведки принял решение продолжить работать над "досье" с компроматом на Трампа без оплаты, так как был очень обеспокоен им, сообщает газета. Он решил, что собранный им материал должен оказаться в руках не только оппонентов избранного президента, но также может стать вопросом национальной безопасности как США, так и Великобритании.

Как пишет издание, американский коллега Стила, бывший журналист газеты Wall Street Journal Гленн Симпсон, который возглавлял Fusion GPS в 2015 году, также был обеспокоен обнаруженной информацией и продолжил работать над делом Трампа бесплатно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что сообщения о якобы имеющейся в распоряжении России "компрометирующей информации" относительно Трампа — "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь". По словам Пескова, "у Кремля нет компромата на Трампа, эта информация не соответствует действительности и является не чем иным, как абсолютным вымыслом", это "очевидная попытка навредить" отношениям России и США.