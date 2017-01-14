СМИ: демократам не дают билеты на мероприятия по инаугурации Трампа

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Демократической партии США рассказали о проблемах, которые возникли при получении билетов на торжества по случаю инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на сотрудников партии, которые приобретают билеты на торжество для своего начальства.

Члены Республиканской партии получают билеты "автоматически", в то время как демократы вынуждены делать запрос, и даже это, отмечает издание, не гарантирует им их получение.

"Это не только несправедливо, но это еще и увеличивает пропасть между нашими партиями и подтверждает, что с нами не считаются", — считает Ким Фуллер, представитель члена палаты представителей Грегори Микса.

В свою очередь в партии считают, что проблема, вероятней всего, связана с неорганизованность комитета, который занимается церемонией инаугурации, а не с предвзятостью.