Суд принял решение о расторжении брака Джонни Деппа и Эмбер Херд
05:5014.01.2017
(обновлено: 10:52 14.01.2017)
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Суд Лос-Анджелеса после восьми месяцев тяжб принял решение о расторжении брака между голливудскими актерами Джонни Деппом и Эмбер Херд, сообщает издание People.
"Это отличный день. Все, чего хотела Эмбер — это развод, и теперь она его получила. Говоря словами Джеральда Форда, "наш долгий национальный ночной кошмар позади", — цитирует издание слова адвоката Херд Пирса О"Доннела.
Как сообщается, судья отклонил требование Деппа наложить на его экс-супругу штраф в размере 100 тысяч долларов за то, что она якобы откладывала процедуру развода.
СМИ также сообщили о том, что актер подал в суд на своих менеджеров за неправильное распоряжение его средствами, обвинив их в "потере" 25 миллионов долларов.
Скандал с бракоразводным процессом Херд и Деппа прогремел в мае, когда актриса подала на развод, обвинив своего супруга в физическом и психологическом насилии. Суд запретил тому приближаться к ней, в ответ Депп обвинял супругу в попытке нажиться на разводе с ним.
Позднее Херд объявила, что пожертвует всю сумму финансовых отчислений после развода (семь миллионов долларов) в несколько благотворительных организаций, которые занимаются поддержкой подвергшихся домашнему насилию женщин и больных детей.
Самые громкие разводы года
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