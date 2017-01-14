В сенате США проведут расследование "кибератак со стороны России"

ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Комитет по разведке сената проведет собственное расследование "российского вмешательства в выборы" в США, сообщил глава комитета сенатора-республиканца Ричарда Бурра.

"Комитет проведет межпартийное расследование в отношении разведывательных данных, которые стоят за обнародованным 6 января докладом Разведки по вопросу (российского вмешательства в выборы)", — говорится в опубликованном на сайте сенатора совместном заявлении Бурра и сенатора Марка Уорнера.

Отмечается, что сенаторы планируют также изучить "разведданные, касающиеся связей между Россией и отдельными представителями политических кампаний" в США.

В рамках расследования американские политики намерены "допросить высокопоставленных представителей" уходящей и новой администрации.

Сенаторы заявляют, что "полное понимание масштаба действий российской разведки и влияния ее на США входит в круг ответственности комитета". Выводы, к которым придут члены комитета, будут обнародованы как в открытом, так и секретном докладах.