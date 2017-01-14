Правительство Кот-д'Ивуара и бунтующие военные достигли соглашения

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Бунтующие военные и правительство Кот-д'Ивуара достигли соглашения, сообщило в субботу агентство Рейтер со ссылкой на представителя повстанцев.
Ранее сообщалось, что бунтующие в Кот-д'Ивуаре военные осадили второй по величине город страны Буаке, где проходили переговоры.
На прошлой неделе группа демобилизованных военнослужащих захватила склады с оружием и взяла под контроль город Буаке — второй по величине город Кот-д'Ивуара с населением 540 тысяч жителей. Бунт действующих военнослужащих также произошел в городах Далоа и Корхого. Они требуют повышения денежных выплат и улучшения условия жизни.