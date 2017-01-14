Высокий суд Дублина начнет слушания по вопросу о возможности отмены Brexit

ЛОНДОН, 14 янв — РИА Новости, Наталья Копылова. Высокий суд Дублина до 27 января начнет слушания по иску, инициированному британским юристом Джолионом Моэмом, о возможности отмены Brexit даже после официального запуска процедуры выхода страны из ЕС, сообщил Моэм в пятницу.

Сторонник сохранения Британии в ЕС лондонский юрист по налоговым вопросам Джолион Моэм в конце 2016 года инициировал судебное обращение, согласно которому Европейский суд должен определить, может ли Британия отменить Brexit в одностороннем порядке без согласования остальных 27 членов ЕС. Для запуска судебного дела Моэм и его сторонники за 48 часов собрали около 70 тысяч фунтов стерлингов. Истцами по делу выступают несколько британских политиков, чьи имена не разглашаются.

"Если мы изменим мнение (по Brexit — ред.), то мы должны иметь возможность выпустить уведомление без согласования остальных 27 членов ЕС", — говорится в заявлении Моэма.

Ранее юристы правительства Великобритании заявляли, что однажды начавшийся процесс Brexit является безотзывным. Британский премьер-министр Тереза Мэй объявила, что процедура выхода из ЕС будет запущена до конца марта 2017 года.

Еще одним вопросом, на который должен будет ответить суд — какие гражданские права в ЕС и когда будут утеряны британцами при Brexit.

Британский Верховный суд в январе должен вынести решение о праве британского правительства начать процедуру выхода из ЕС без соответствующего голосования парламента, многие члены которого ранее открыто высказались за то, чтобы остаться в составе ЕС. Помимо основного вопроса о необходимости консультаций с парламентом, Верховному суду предстоит также ответить на вопрос, должна ли премьер-министр Тереза Мэй получить согласие властей регионов перед тем, как запускать процесс выхода из ЕС. Тогда как Великобритания на референдуме в июне 2016 года проголосовала за выход страны из ЕС (51,9%), Шотландия и Северная Ирландия высказались за сохранение членства.