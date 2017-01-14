В Кот-д'Ивуаре военные заблокировали въезд в еще один город

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Бунтующие в Кот-д'Ивуаре военные заблокировали въезд в город Корого, расположенный на севере страны, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на слова одного из военных.

"Мы вернулись обратно к КПП, потому что мы не ждем ничего хорошего от переговоров. Нам нужны наши деньги. Вот почему мы сейчас здесь", — цитирует агентство слова одного из бунтующих солдат.

Ранее сообщалось, что военные осадили второй по величине город страны Буаке, в котором сейчас находится правительственная делегация.

Власти страны и военнослужащие ранее в результате переговоров смогли прийти к соглашению об окончании двухдневного мятежа. Факт заключения соглашения подтвердил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара.

В пятницу группа демобилизованных военнослужащих захватила склады с оружием и взяла под контроль город Буаке — второй по величине город Кот-д'Ивуара с населением 540 тысяч жителей. Бунт действующих военнослужащих также произошел в городах Далоа и Корого. Они требуют повышения денежных выплат и улучшения условия жизни.

Кот-д'Ивуар — крупнейший в мире экспортер какао-бобов, цена которых на мировом рынке с сентября 2016 года упала на треть.