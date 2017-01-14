Обама объяснил продление санкций против Ирана

ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Иран выполняет условия заключенной с мировым сообществом ядерной сделки, но многие действия его правительства вступают в конфликт с интересами США, заявил в пятницу президент США Барак Обама, объяснив этим решение продлить на год американские санкции против Тегерана.
"По этим причинам я счел необходимым продолжить режим чрезвычайной ситуации в отношении Ирана и оставить в силе всесторонние санкции против него в ответ на эту угрозу", — отметил президент.
Санкции подразумевают, что США замораживают все имеющиеся в их юрисдикции активы фигурантов "черного списка".