Обама объяснил продление санкций против Ирана

ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Иран выполняет условия заключенной с мировым сообществом ядерной сделки, но многие действия его правительства вступают в конфликт с интересами США, заявил в пятницу президент США Барак Обама, объяснив этим решение продлить на год американские санкции против Тегерана.

"С момента вступления в силу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) МАГАТЭ неоднократно определяло, и госсекретарь США подтверждал это, что Иран продолжает выполнять свои обязательства в рамках ядерной сделки. Тем не менее, определенные действия и политика правительства Ирана противоречат интересам США в регионе и продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", — говорится в письме Обамы на имя руководителей американского конгресса.

"По этим причинам я счел необходимым продолжить режим чрезвычайной ситуации в отношении Ирана и оставить в силе всесторонние санкции против него в ответ на эту угрозу", — отметил президент.

Санкции подразумевают, что США замораживают все имеющиеся в их юрисдикции активы фигурантов "черного списка".