Италия выслала из страны подозреваемого в исламском экстремизме тунисца

РИМ, 14 янв — РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянские власти выслали с Апеннин "по соображениям обеспечения государственной безопасности" очередного гражданина иностранного государства, подозреваемого в экстремизме исламистского толка, сообщило в пятницу вечером МВД Италии.

В соответствии с декретом, который подписал министр внутренних дел Италии Марко Миннити, в пятницу из центра временного содержания нелегальных мигрантов в Турине был экстрадирован 32-летний тунисец, имя которого не называется.

Как сообщило МВД Италии, спецслужбы установили, что мужчина поддерживал контакты с соотечественником, который принадлежал к террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В свою очередь, этот человек, по данным следствия, имел связи с 24-летним тунисцем Анисом Амри, который подозревается в совершении кровавого теракта в Берлине.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, в результате чего 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, ответственность за который затем взяла на себя ИГ. Подозреваемый в совершении этой акции Амри был официально объявлен в розыск. 23 декабря стало известно, что он был убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией. На Апеннины тунисец прибыл из Франции. 4 января эксперты правоохранительных органов Италии установили, что Амри использовал одно и то же оружие как во время теракта в Берлине, так и в ходе перестрелки с сотрудниками итальянской полиции под Миланом. Согласно результатам баллистической экспертизы, это был пистолет Erma-Werke 22 калибра.

По данным МВД Италии, в 2015-2016 годах из страны были высланы 132 человека, большинство из которых подозревались правоохранительными органами в причастности к деятельности экстремистских организаций исламистского толка.