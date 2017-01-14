На двух военных базах в Кот-д'Ивуаре слышна стельба

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Стрельба слышна на двух военных базах в пригороде экономической столицы Кот-д'Ивуара Абиджана, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на слова очевидцев.

"Идет стрельба в двух лагерях в Акуэдо (пригород Абиджана — ред.), в старом и новом лагерях. Она прекращалась ранее, но только что возобновилась", — цитирует агентство слова местного жителя Джозефа Куаззи.

Ранее сообщалось, что власти страны и военнослужащие в результате переговоров смогли прийти к соглашению об окончании двухдневного мятежа. Факт заключения соглашения подтвердил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара.

В пятницу группа демобилизованных военнослужащих захватила склады с оружием и взяла под контроль город Буаке — второй по величине город Кот-д'Ивуара с населением 540 тысяч жителей. Бунт действующих военнослужащих также произошел в городах Далоа и Корхого. Они требуют повышения денежных выплат и улучшения условия жизни.

Кот-д'Ивуар — крупнейший в мире экспортер какао-бобов, цена которых на мировом рынке с сентября 2016 года упала на треть.