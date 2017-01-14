Чижов назвал "нелепыми" попытки обвинить Россию в подрыве объединения Кипра

БРЮССЕЛЬ, 14 янв — РИА Новости, Владимир Добровольский. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов считает нелепыми и несправедливыми попытки обвинить Россию в подрыве переговоров об урегулировании кипрской проблемы, они продолжают тенденцию по распространению антироссийской истерии, говорится в заявлении дипломата, размещенном на интернет-сайте постпредства РФ при Евросоюзе.

Заявление Чижова стало реакцией на публикацию европейской версии издания Politico, в которой утверждается, что Кипр опасается подрыва Россией процесса объединения острова.

"Это очевидно, что антироссийская истерия становится заразной", — заявил Чижов, комментируя статью издания, утверждения которого постпред назвал "нелепыми". Он отметил, что "практически ожидал чего-то в этом роде после еще одной попытки разрешить долговременную кипрскую проблему без должного внимания к ее сложной природе".

Дипломат напомнил, что именно Россия всегда поддерживала справедливое и долгосрочное разрешение кипрской проблемы, основываясь на соответствующих резолюциях Совбеза ООН, и еще в 1986 году предложила всеобъемлющий план решения вопроса. "Мы всегда настаивали, что оба сообщества должны получить возможность принимать решение о будущем их страны без внешнего влияния или искусственных временных рамок", — заявил постпред РФ. Он отметил, что оба сообщества приветствовали решение России наложить "техническое" вето на "сырую" резолюцию СБ ООН по этому вопросу в 2004 году.

"Попытки переложить вину за недостаточно успешные усилия по урегулированию проблемы до определенной даты или на основании искусственно навязанных шаблонов несправедливы и вводят в заблуждение", — заключил постпред РФ.

В пятницу по итогам раунда переговоров о решении кипрской проблемы в Женеве специальный советник генсека ООН по кипрскому урегулированию Эспен Барт Эйде сообщил, что международная конференция по Кипру с участием представителей стран-гарантов — Великобритании, Греции и Турции, а также ЕС как наблюдателя может возобновиться до конца января. По его словам, участники дискуссий пришли к выводу о том, что, хотя проблемы остаются, стороны готовы их решать.

Межобщинные переговоры по воссоединению Кипра с участием президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса и лидера турок-киприотов Мустафы Акынджи проходят в Женеве с 9 января. Цель переговоров — положить конец разделению острова по национальному признаку. Остров разделен с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции.

После двухлетнего перерыва дискуссии о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года. Однако на раунде в Швейцарии в ноябре 2016 года, несмотря на все усилия, лидеры двух общин не смогли сойтись в вопросе территориального урегулирования, который бы проложил путь к завершающей стадии переговоров.