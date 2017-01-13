Палата представителей разрешила Мэттису выдвинуться на пост главы Пентагона

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Палата представителей конгресса США проголосовала в пятницу за то, чтобы предоставить отставному генералу Джеймсу Мэттису разрешение выдвигаться на пост гражданского министра обороны в обход существующих правил, свидетельствуют результаты голосования.

Ранее Мэттис получил аналогичное разрешение от профильного комитета и полного состава сената. Мэттису еще предстоит пройти процедуру утверждения в сенате.

Четырехзвездный генерал в отставке Мэттис, еще в недавнем прошлом глава Центрального командования ВС США (2010-2013), должен был получить специальное разрешение конгресса на занятие гражданской должности министра менее через семь лет после отставки с действительной военной службы. Эта норма законодательства была введена, чтобы разграничивать гражданское руководство Пентагона и военное руководство Вооруженных сил США. Критики заявляют, что грань между гражданскими и военными в случае утверждения Мэттиса может быть размыта, но сторонники отставного генерала указывают на его более чем 25-летний опыт в Вооруженных силах, который, по их словам, пригодится на новом посту.

Это лишь второй случай за последние 70 лет, когда сенат дает подобное разрешение отставному военному. В последний раз оно было дано генералу Джорджу Маршаллу, который работал в администрации президента Гарри Трумэна в начале 1950-х годов.