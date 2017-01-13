В США похищенного из роддома ребенка нашли спустя 18 лет

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Полицейские штата Южная Каролина раскрыли одно из самых резонансных дел последних 20 лет; в городе Джэксонвилл была найдена живой Камия Мобли, похищенная младенцем из роддома 18 лет назад, сообщает Daily Mail.

Как пишет издание, все это время девушка жила вместе со своей похитительницей и считала ее своей матерью. Преступница, 51-летняя Глория Уильямс, раздобыла для украденного ребенка поддельные документы, однако дата рождения в фальшивых бумагах осталась прежней. Это и натолкнуло полицейских на предположение, что перед ними "похищенный младенец".

После того как ДНК-тест подтвердил догадки правоохранителей, Уильямс было предъявлено обвинение в похищении. Сама Камия, однако, пока не изъявила желания вернуться в семью. Более того, в соответствии с американским законодательством "воссоединение" девушки с родными может состояться лишь по обоюдному согласию сторон.