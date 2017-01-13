МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Латинской Америке растет число желающих учить русский язык, заявил агентству Sputnik заместитель руководителя федерального агентства Россотрудничество Дмитрий Гужеля.

"В Латинской Америке очень востребован русский театр, различные российские выставки, все спортивные события. Все это ведет к тому, что люди учат русский язык. Сейчас интерес к русскому языку крайне большой. Если раньше наше аргентинское представительство в год обучало 300-400 человек и еще какое-то значительное количество людей училось вокруг — частные репетиторы, языковые школы, то сейчас только на базе нашего центра больше 1500 человек в год, и заявок огромное количество. Люди хотят знакомиться со страной, люди хотят знать язык, люди хотят читать литературу", — заявил он.

Замглавы Россотрудничества отметил также рост популярности обучения в России среди латиноамериканцев.

Он рассказал, что любой человек может отправить запрос, чтобы учиться в России, через единую систему www.russia.study.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Послы русского языка в мире": итоги экспедиций 2016 года

"В этом году по Латинской Америке подано уже больше 2000 заявок (на обучение — ред). Среди лидеров — Колумбия, Бразилия, Эквадор, Перу, Венесуэла, Аргентина. В прошлом году было подано около 6000 заявок. Лидеры — Бразилия, Эквадор, Колумбия, Венесуэла, Аргентина, Парагвай. Поехало около 1000 человек", — рассказал он.

По словам Гужели, в большей части латиноамериканских стран российские дипломы признаются.

"Там есть несложная процедура прохождения приема документов и принятия их после определенных внутренних процедур. Поэтому ребята из Латинской Америки едут учиться в Россию с пониманием того, что, вернувшись, достаточно легко подтвердят свои дипломы", — пояснил он.

"Например, в Гватемале за выдачу и апостилизацию документов отвечает гватемальский Университет Сан-Карлос, а не министерство образования. Наше министерство образования с университетом Сан-Карлоса сейчас ведет переговоры (о взаимном признании дипломов – ред.). С Аргентиной переговоры идут уже тоже полтора года, там есть определенные сложности", — добавил замглавы Россотрудничества.