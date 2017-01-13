МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Латинской Америке растет число желающих учить русский язык, заявил агентству Sputnik заместитель руководителя федерального агентства Россотрудничество Дмитрий Гужеля.
Замглавы Россотрудничества отметил также рост популярности обучения в России среди латиноамериканцев.
Он рассказал, что любой человек может отправить запрос, чтобы учиться в России, через единую систему www.russia.study.
"В этом году по Латинской Америке подано уже больше 2000 заявок (на обучение — ред). Среди лидеров — Колумбия, Бразилия, Эквадор, Перу, Венесуэла, Аргентина. В прошлом году было подано около 6000 заявок. Лидеры — Бразилия, Эквадор, Колумбия, Венесуэла, Аргентина, Парагвай. Поехало около 1000 человек", — рассказал он.
"Там есть несложная процедура прохождения приема документов и принятия их после определенных внутренних процедур. Поэтому ребята из Латинской Америки едут учиться в Россию с пониманием того, что, вернувшись, достаточно легко подтвердят свои дипломы", — пояснил он.
"Например, в Гватемале за выдачу и апостилизацию документов отвечает гватемальский Университет Сан-Карлос, а не министерство образования. Наше министерство образования с университетом Сан-Карлоса сейчас ведет переговоры (о взаимном признании дипломов – ред.). С Аргентиной переговоры идут уже тоже полтора года, там есть определенные сложности", — добавил замглавы Россотрудничества.