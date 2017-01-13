Американские власти ожидают 350 тысяч протестующих на инаугурации Трампа
ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Более 350 тысяч протестующих ожидается на следующей неделе на инаугурации будущего президента США Дональда Трампа, сообщило издание Politico со ссылкой на Национальную службу парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия.
"Парковая служба зарегистрировала на Национальной аллее по крайней мере 28 групп и ожидает более 350 тысяч человек, как свидетельствует внутренний список ведомства. Обычно на инаугурации поступает 5-6 запросов", — пишет Politico. Речь идет о неподтвержденных цифрах, которые предоставили сами организаторы. Например, только одна демонстрация женщин заявила 200 тысяч участников.
Первоначально после неожиданной победы Трампа на выборах казалось, что на инаугурации будет сравнительно немного народу, отмечает Politico. В частности, демократы, готовившиеся к победе Хиллари Клинтон, массово отменяли бронирование в местных отелях. Однако теперь большинство крупных отелей распродали почти все места республиканцам, а также участникам протестов.
После избрания Трампа в ряде городов США прошли уличные протесты, они продлились несколько дней.
"Народ против Дональда Трампа". Отчаяние недовольных итогами выборов
Число участников акции протеста в Нью-Йорке, которые недовольны победой Дональда Трампа, вечером в среду увеличилось до нескольких тысяч. Ранее сообщалось, что в акции принимают участие более 400 человек.
Аналогичные акции проходят в нескольких американских городах – в Чикаго, Вашингтоне, Филадельфии, Бостоне, Сиэтле, Портленде, Орегоне, Остине.
Протестующие говорят, что пришли на митинг "из-за страха, связанного с возможным проявлением расистской реакции, которую провоцируют действия Трампа".
В Нью-Йорке демонстранты вышли на улицы в центре Манхеттена, откуда направились к небоскребу Trump Tower, где живет избранный президент. Демонстранты скандировали: "Не мой президент!"
В центре Сиэтла пять человек получили ранения. По данным полиции, стрельба не была связана с проходящими в городе демонстрациями против избрания президентом США Дональда Трампа.
В Нью-Йорке полицейские задержали по меньшей мере 30 участников акций протеста за "хулиганское поведение".
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа у небоскреба "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке.
В демонстрациях протеста против итогов выборов приняли участие знаменитости, среди них Шер, Мадонна, актер Марк Руффало, певица Леди Гага (на фото).
В городах Окленд и Беркли в штате Калифорния противники республиканца Дональда Трампа, отказываясь признать его новым президентом, вышли на улицы. В марше в Окленде участвовали около 200 человек.
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа в Нью-Йорке.
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа в Сан-Франциско.
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа у небоскреба "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке.
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа в Филадельфии.
Демонстранты сожгли американский флаг у небоскреба "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке.
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа в Окленде, штат Калифорния.
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа у небоскреба "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке.