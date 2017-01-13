В Испании задержали предполагаемого террориста

МАДРИД, 13 янв – РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала в пятницу гражданина Марокко, у которого также есть голландские документы, подозреваемого в террористической деятельности, сообщило МВД страны.

Мужчина, по данным правоохранительных органов, недавно вернулся из зоны военного конфликта. В Испанию он прилетел из Турции. Голландские власти объявили этого человека в розыск в связи с его связями с террористической группировкой "Исламское Государство" (запрещена в России).

Мужчина был задержан в городе Фигерас (провинция Жирона, автономное сообщество Каталония). В операции участвовали спецслужбы различных европейских стран, говорится в сообщении МВД Испании. Они пытаются выяснить, было ли связано возвращение этого человека из зоны конфликта с планами совершить какие-либо акции в Европе, а также установить его связи в Европе.

Ранее в пятницу Гражданская гвардия задержала в Сеуте (испанский анклав на севере Африки) еще двух подозреваемых в терроризме, был обнаружен тайник с оружием.

С июня 2015 года, когда в Испании был введен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, в стране был задержан 181 человек по подозрению в терроризме.