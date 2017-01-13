Поклонская напомнила о старом уголовном деле Порошенко

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ, до 2014 года являвшаяся сотрудницей Генпрокуратуры Украины Наталья Поклонская прокомментировала заявление экс-заместителя украинского генпрокурора Рената Кузьмина, напомнив, что нынешний президент Украины Петр Порошенко проходил в феврале 2014 года по уголовному делу, связанному с насильственным захватом власти.

Ранее Кузьмин призвал главу Службы безопасности Украины Василия Грицака возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении Порошенко и топ-менеджеров принадлежащей ему компании Roshen. По его словам, компания Порошенко реализует продукцию в Крыму, в российском Липецке работает предприятие Roshen, в то время как украинский президент заявляет о "войне с РФ" и необходимости санкций против Москвы.

"В феврале 2014 года по факту насильственного захвата государственной власти ряд лиц, таких как Порошенко, Яценюк, Кличко, Тягнибок, Турчинов, Парубий и другие организаторы майдана, уже были внесены в единый реестр досудебных расследований по признакам совершенных преступлений, предусмотренных статьей 109 Уголовного кодекса Украины, то есть насильственный захват государственной власти", — сказала Поклонская журналистам.

По ее мнению, в рамках этого уголовного производства украинские правоохранители могли бы провести расследование на предмет государственной измены действующего президента Украины.

Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Компания принадлежит Порошенко. В состав корпорации входят фабрики на Украине, в Литве, Венгрии и России.