Демократы в конгрессе требуют расследовать "связи Трампа с Россией"

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Демократы в конгрессе США требуют расследовать "связи Трампа с Россией".

"ФБР должно расследовать эти обвинения — что такого знают и имеют русские… что повышает их возможность использовать рычаги влияния на новую администрацию?", — заявила лидер демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси, которую цитирует Washington Post.

Пелоси сделала этот комментарий после того, как ее и других демократов проинформировали представители ФБР о "российском вмешательстве в выборы". Брифинг был закрытым.

Трамп заявил в среду на пресс-конференции, что у него нет никаких связей с Россией.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванных американских чиновников, что спецслужбы США сообщили уходящему президенту страны Бараку Обаме и Трампу о своих подозрениях относительно того, что некие "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о миллиардере, но точных подтверждений этих предположений у американского разведсообщества нет. Анонимный доклад на эту тему опубликовал ресурс BuzzFeed. В Кремле на это ответили, что Россия не собирает порочащих сведений на кого бы то ни было.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки.

Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.